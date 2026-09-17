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Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм

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Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 1
Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 2
Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 3
Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 4
Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 1
  • Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 2
  • Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 3
  • Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 4
  • Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
160

Описание товара Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм

Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм

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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание
Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резинки багажные усиленные STELS 54360, 2 шт, 600 мм - данный товар вы можете купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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