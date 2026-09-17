Ремень багажный с крюками STELS 54370, 5x0.038м, храповый механизм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 743548
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
800 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, г.
710
Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54370, 5x0.038м, храповый механизм
Багажный ремень с крюками Stels 54370 размером 5 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Багажный ремень с крюками Stels 54370 размером 5 х 0,038 м, с храповым механизмом, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 130 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Удобное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
Ремень багажный с крюками STELS 54370, 5x0.038м, храповый механизм - стоимость товара 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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