Top.Mail.Ru
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 1
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 2
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 3
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 4
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 5
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 6
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 1
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 2
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 3
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 4
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 5
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 6
  • Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х7
Вес, г.
790

Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic

Багажный ремень с крюками Stels 54365 размером 0,038 х 5 м, с храповым механизмом Automatic, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.

Преимущества

  • Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полиэстера, крюки из углеродистой стали устойчивы к коррозии.
  • Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 700 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
  • Удобная эксплуатация — храповой механизм Automatic обеспечивает быстрое и надежное затягивание ленты.

Отзывы о товаре Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Описание

Багажный ремень с крюками Stels 54365 размером 0,038 х 5 м, с храповым механизмом Automatic, помогает закрепить груз в открытом багажнике на крыше легковой автомашины или в прицепе. Пригодится для транспортировки различных предметов.

Преимущества

  • Износостойкость — ремень изготовлен из прочного полиэстера, крюки из углеродистой стали устойчивы к коррозии.
  • Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 700 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
  • Удобная эксплуатация — храповой механизм Automatic обеспечивает быстрое и надежное затягивание ленты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень багажный с крюками STELS 54365, 0,038х5м, храповый механизм Automatic - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...