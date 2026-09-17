Ремень багажный с крюками STELS 54388, 0,05х12м, храповый механизм, Россия
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 743560
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х20х7
Вес, кг.
1.52
Описание товара Ремень багажный с крюками STELS 54388, 0,05х12м, храповый механизм, Россия
Багажный ремень с крюками Stels 54388 шириной 5 см и длиной 12 м, с храповым механизмом, предназначен для фиксации грузов на решетчатых конструкциях, например, открытых автомобильных багажниках, а также в прицепах. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 800 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Комфортное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
- Удобное хранение — ремень весит 1,774 кг и в сложенном виде очень компактен.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Россия
Багажный ремень с крюками Stels 54388 шириной 5 см и длиной 12 м, с храповым механизмом, предназначен для фиксации грузов на решетчатых конструкциях, например, открытых автомобильных багажниках, а также в прицепах. Пригодится для транспортировки различных предметов.
Преимущества
- Износостойкость — ремень изготовлен из прочного и морозостойкого полипропилена, крюки из углеродистой стали устойчивы к деформации.
- Надежная фиксация груза во время движения и маневров автомобиля — допустимая разрывная нагрузка составляет 800 кг, стальные крюки крепко удерживают натянутый ремень.
- Комфортное и быстрое затягивание ленты — ремень снабжен храповым механизмом.
- Удобное хранение — ремень весит 1,774 кг и в сложенном виде очень компактен.
Ремень багажный с крюками STELS 54388, 0,05х12м, храповый механизм, Россия - по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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