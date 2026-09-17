Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
В наличии
Код товара: 743510
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 370 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
Усилие, кг
800
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х17
Вес, кг.
5.39
Описание товара Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая
Шестеренчатая тросовая лебедка Matrix 522735 рассчитана на усилие тяги 0,8 т и предназначена для перемещения грузов в горизонтальной плоскости. Пригодится для проведения строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с ручным рычажным механизмом не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы вне помещения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали.
- Режим холостого хода — во время работы без нагрузки не происходит самопроизвольной размотки/намотки троса.
- Надежная фиксация груза — на зацепном крюке предусмотрен специальный карабин.
- Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высокой прочностью (при соблюдении условий эксплуатации).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
9
Усилие, кг
800
Комплектация
Лебедка - 1 штСтальной трос - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шестеренчатая тросовая лебедка Matrix 522735 рассчитана на усилие тяги 0,8 т и предназначена для перемещения грузов в горизонтальной плоскости. Пригодится для проведения строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Лебедка с ручным рычажным механизмом не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы вне помещения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали.
- Режим холостого хода — во время работы без нагрузки не происходит самопроизвольной размотки/намотки троса.
- Надежная фиксация груза — на зацепном крюке предусмотрен специальный карабин.
- Безопасная работа — стальной трос диаметром 4,8 мм характеризуется высокой прочностью (при соблюдении условий эксплуатации).
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Лебедка шестеренчатая Matrix 522735, тяга - 0,8 т, тросовая - этот товар вы можете купить по цене 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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