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Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная

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Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 1
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 2
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 3
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 4
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 5
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 6
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 7
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 8
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 9
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 10
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 11
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 12
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 1
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 2
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 3
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 4
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 5
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 6
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 7
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 8
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 9
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 10
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 11
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 12
  • Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная
2 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
Усилие, кг
800
Комплектация
Лента — 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х17
Вес, кг.
4.74

Описание товара Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная

Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.

Преимущества

  • Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.
  • На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.
  • Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.
  • Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.

Отзывы о товаре Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
7.5
Усилие, кг
800
Комплектация
Лента — 1
Страна производитель
Китай
Описание

Лебедка шестеренчатая ленточная Matrix 522715, тяга - 0,8 т, рассчитана на перемещение грузов в горизонтальной плоскости. Она пригодится при проведении строительных, такелажных, погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря рычажному механизму лебедка не требует подключения к сети, что особенно актуально для работы на открытом воздухе.

Преимущества

  • Корпус лебедки и шестеренчатый механизм выполнены из стали, что гарантирует долговечность всей конструкции.
  • На лебедке есть режим холостого хода, который предотвращает самопроизвольную размотку/намотку ленты при работе без нагрузки.
  • Лента не перекручивается и легко наматывается на барабан, поэтому с ней удобно работать.
  • Специальный карабин на зацепном крюке гарантирует надежность фиксации груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лебедка шестеренчатая Matrix 522715, тяга - 0,8 т, ленточная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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