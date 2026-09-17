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Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 640 руб. 
Начислим 3530 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
59 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Размеры в упаковке, см
23х22х22
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800

Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800

Отзывы о товаре Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Описание
Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ротационный лазерный нивелир CONDTROL ROTO HVG 800 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 59640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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