Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V
От сборки мебели и игрушек до завинчивания шурупов в труднодоступных местах – аккумуляторная отвертка SKIL TWIST 2.0 4V поможет вам быстро и комфортно справиться с небольшими бытовыми задачами и ремонтными работами. Эргономичный дизайн и уникальная поворотная головка с фиксацией в трех положениях (0°, 22,5° и 45°) обеспечивают удобство работы даже в самых узких местах. Отвертка оснащена тремя режимами крутящего момента, которые позволяют подобрать оптимальную мощность для каждой задачи. Удобно расположенная кнопка спускового механизма обеспечивает легкое управление одной рукой, а встроенная LED-подсветка помогает работать в условиях недостаточного освещения. Интегрированный аккумулятор с USB-C разъемом делает зарядку удобной и быстрой, а комплект поставки включает все необходимое для комфортной работы.
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