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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V

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Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 1
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 2
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 3
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 4
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 5
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 6
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
3
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
2
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 1
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 2
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 3
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 4
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 5
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 6
  • Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
3
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
2
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
6
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х6
Вес, г.
450

Описание товара Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V

От сборки мебели и игрушек до завинчивания шурупов в труднодоступных местах – аккумуляторная отвертка SKIL TWIST 2.0 4V поможет вам быстро и комфортно справиться с небольшими бытовыми задачами и ремонтными работами. Эргономичный дизайн и уникальная поворотная головка с фиксацией в трех положениях (0°, 22,5° и 45°) обеспечивают удобство работы даже в самых узких местах. Отвертка оснащена тремя режимами крутящего момента, которые позволяют подобрать оптимальную мощность для каждой задачи. Удобно расположенная кнопка спускового механизма обеспечивает легкое управление одной рукой, а встроенная LED-подсветка помогает работать в условиях недостаточного освещения. Интегрированный аккумулятор с USB-C разъемом делает зарядку удобной и быстрой, а комплект поставки включает все необходимое для комфортной работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
3
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
2
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
4
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
6
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
От сборки мебели и игрушек до завинчивания шурупов в труднодоступных местах – аккумуляторная отвертка SKIL TWIST 2.0 4V поможет вам быстро и комфортно справиться с небольшими бытовыми задачами и ремонтными работами. Эргономичный дизайн и уникальная поворотная головка с фиксацией в трех положениях (0°, 22,5° и 45°) обеспечивают удобство работы даже в самых узких местах. Отвертка оснащена тремя режимами крутящего момента, которые позволяют подобрать оптимальную мощность для каждой задачи. Удобно расположенная кнопка спускового механизма обеспечивает легкое управление одной рукой, а встроенная LED-подсветка помогает работать в условиях недостаточного освещения. Интегрированный аккумулятор с USB-C разъемом делает зарядку удобной и быстрой, а комплект поставки включает все необходимое для комфортной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная отвертка SKIL SD5619 TWIST 2.0 4V - стоимость товара 4970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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