Штангенциркуль WorkPro WP266004
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743231
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Характеристики
Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х5
Вес, г.
380
Описание товара Штангенциркуль WorkPro WP266004
Штангенциркуль цифровой мет. 150мм WP266004 Workpro оснащен цифровым дисплеем, который отображает метрические и дюймовые показания с точностью до 0,2 мм. Штангенциркуль цифровой 150 мм станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в работе. Благодаря своей компактности и легкости, он идеально подходит для использования как в профессиональной деятельности, так и в быту.
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Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Штангенциркуль цифровой мет. 150мм WP266004 Workpro оснащен цифровым дисплеем, который отображает метрические и дюймовые показания с точностью до 0,2 мм. Штангенциркуль цифровой 150 мм станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство в работе. Благодаря своей компактности и легкости, он идеально подходит для использования как в профессиональной деятельности, так и в быту.
Штангенциркуль WorkPro WP266004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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