Штангенциркуль WorkPro WP266003
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743230
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Характеристики
Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
370
Описание товара Штангенциркуль WorkPro WP266003
Штангенциркуль метрический 150мм WP266003 Workpro из нержавеющей стали Штангенциркуль 150 мм из нержавеющей стали Метрическая и дюймовая шкала Точность 0,02 мм
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Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Штангенциркуль метрический 150мм WP266003 Workpro из нержавеющей стали Штангенциркуль 150 мм из нержавеющей стали Метрическая и дюймовая шкала Точность 0,02 мм
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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