Угольник строительный WorkPro WP264011
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Характеристики
Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264011
Угольник метрический 180 мм WORKPRO WP264011 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Угольник оснащен выгравированной маркировкой как в системе SAE, так и в метрической системе, что делает его удобным для использования в международных проектах. Гравировка устойчива к истиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и его удобство при ежедневном использовании.
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Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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