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Угольник строительный WorkPro WP264011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264011

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Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 1
Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 2
Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
180
Шкала
метрическая
Цвет
белый
  • Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 1
  • Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 2
  • Угольник строительный WorkPro WP264011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник строительный WorkPro WP264011
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
180
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х18
Вес, г.
160

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264011

Угольник метрический 180 мм WORKPRO WP264011 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Угольник оснащен выгравированной маркировкой как в системе SAE, так и в метрической системе, что делает его удобным для использования в международных проектах. Гравировка устойчива к истиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и его удобство при ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264011




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
180
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Угольник метрический 180 мм WORKPRO WP264011 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Угольник оснащен выгравированной маркировкой как в системе SAE, так и в метрической системе, что делает его удобным для использования в международных проектах. Гравировка устойчива к истиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и его удобство при ежедневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264011 - по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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