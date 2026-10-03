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Малка-угломер WorkPro WP264005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Малка-угломер WorkPro WP264005

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Малка-угломер WorkPro WP264005 - фото 1
Малка-угломер WorkPro WP264005 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
240
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
синий
  • Малка-угломер WorkPro WP264005 - фото 1
  • Малка-угломер WorkPro WP264005 - фото 2
  • Малка-угломер WorkPro WP264005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Малка-угломер WorkPro WP264005
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
240
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
синий
Комплектация
Малка-угломер,упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х2
Вес, г.
150

Описание товара Малка-угломер WorkPro WP264005

Измерительные угольники Workpro длиной 240 мм — практичный инструмент для разметки и проверки прямых углов. Толщина 2 мм делает конструкцию удобной для точных измерительных работ, а метрическая шкала помогает быстро считывать размеры в миллиметрах. Яркий синий цвет заметен на рабочей поверхности и добавляет инструменту выразительности.

Отзывы о товаре Малка-угломер WorkPro WP264005




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
240
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
синий
Комплектация
Малка-угломер,упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники Workpro длиной 240 мм — практичный инструмент для разметки и проверки прямых углов. Толщина 2 мм делает конструкцию удобной для точных измерительных работ, а метрическая шкала помогает быстро считывать размеры в миллиметрах. Яркий синий цвет заметен на рабочей поверхности и добавляет инструменту выразительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Малка-угломер WorkPro WP264005 - этот товар вы можете купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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