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Угольник строительный WorkPro WP264007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264007

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Угольник строительный WorkPro WP264007
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Угольник строительный WorkPro WP264007
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х2
Вес, г.
160

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264007

Измерительный угольник Workpro длиной 180 мм — компактный и удобный инструмент для точной разметки и проверки углов. Белый цвет делает шкалу и рабочую поверхность хорошо заметными, а небольшой размер позволяет комфортно работать с деталями и заготовками.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264007




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительный угольник Workpro длиной 180 мм — компактный и удобный инструмент для точной разметки и проверки углов. Белый цвет делает шкалу и рабочую поверхность хорошо заметными, а небольшой размер позволяет комфортно работать с деталями и заготовками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264007 - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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