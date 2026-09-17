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Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949

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Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 1
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 2
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 3
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 4
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 5
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 6
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 1
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 2
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 3
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 4
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 5
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 6
  • Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
295

Описание товара Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949

Специализированный лазерный детектор, расширяющий рабочий диапазон совместимых нивелиров ЗУБР до 70 метров в условиях избыточной освещенности. Оснащен информативным ЖК-дисплеем со стрелочной индикацией, светодиодными маркерами на передней и задней панелях, а также звуковым сигналом. Корпус защищен от строительной пыли и влаги. Встроенный пузырьковый уровень помогает удерживать устройство ровно, а входящий в комплект зажимной кронштейн позволяет жестко зафиксировать приемник на геодезической рейке.

Отзывы о товаре Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
приёмник
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
увеличивает дальность работы нивелира до 70 м, комплектуется зажимным устройством
Страна производитель
Китай
Описание
Специализированный лазерный детектор, расширяющий рабочий диапазон совместимых нивелиров ЗУБР до 70 метров в условиях избыточной освещенности. Оснащен информативным ЖК-дисплеем со стрелочной индикацией, светодиодными маркерами на передней и задней панелях, а также звуковым сигналом. Корпус защищен от строительной пыли и влаги. Встроенный пузырьковый уровень помогает удерживать устройство ровно, а входящий в комплект зажимной кронштейн позволяет жестко зафиксировать приемник на геодезической рейке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приемник для лазерного нивелира ЗУБР ПЛ-70 34949 - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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