Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Клещи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 741947
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Клещи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х25
Вес, г.
210
Описание товара Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20
Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитБолторез, 900 мм/36" Matrix (78555)
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитЗаклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, у...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-4_z03, 4 кг
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-4, 4 кг
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитЛевые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator ...
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитПравые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator...
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23302, 10 E, острый ги...
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитКованая кувалда ЗУБР 20112-8, 750 мм, 8 кг
-
В наличииЦена 2 260 руб. 3 760 руб.565 руб. в СплитКлюч разводной KRAFTOOL SlimWide, 250/50 (27258-25)
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитАрматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитУгловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool ...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитЗакалённый арматурогиб ЗУБР АРО-10/12 23412
Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клещи электромонтажные Kraftool KM-20 23336-20