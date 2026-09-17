Высоторез Makita UA004GZ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741532
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.57х0.2х0.16
Вес, кг.
8.3
Описание товара Высоторез Makita UA004GZ
Высоторез аккумуляторный Makita — это свобода от проводов и уверенная работа на высоте. Мощный аккумулятор 40 В гарантирует длительную и стабильную работу, а легкая Li-Ion батарея не утяжеляет инструмент. Шаг цепи 3/8 и узкая шина с шириной паза 1,1 мм делают этот высоторез манёвренным и точным — легко добирается даже до самых труднодоступных веток. Отличное решение для тех, кто ценит мобильность, мощность и аккуратную обрезку на высоте.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Makita
Тип товара
Высоторез аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Высоторез аккумуляторный Makita — это свобода от проводов и уверенная работа на высоте. Мощный аккумулятор 40 В гарантирует длительную и стабильную работу, а легкая Li-Ion батарея не утяжеляет инструмент. Шаг цепи 3/8 и узкая шина с шириной паза 1,1 мм делают этот высоторез манёвренным и точным — легко добирается даже до самых труднодоступных веток. Отличное решение для тех, кто ценит мобильность, мощность и аккуратную обрезку на высоте.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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