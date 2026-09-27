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Термостат Cabeus 0-60°C KTS011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термостат Cabeus 0-60°C KTS011

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
Макс. коммутационная способность AC 250 В, 10 A
Максимальная нагрузка
0
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  • Термостат Cabeus 0-60°C KTS011 - фото 2
  • Термостат Cabeus 0-60°C KTS011 - фото 3
  • Термостат Cabeus 0-60°C KTS011 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термостат Cabeus 0-60°C KTS011
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
Макс. коммутационная способность AC 250 В, 10 A
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
43
Ширина (мм)
60
Глубина (мм)
33
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Термостат Cabeus 0-60°C KTS011

Термостат предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационного шкафа. Температура задается пользователем с помощью поворотного регулятора на корпусе термостата. Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается. Термостат поставляется вместе с креплением для установки на направляющие 19”.

Отзывы о товаре Термостат Cabeus 0-60°C KTS011




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cabeus
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Особенности
Макс. коммутационная способность AC 250 В, 10 A
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
43
Ширина (мм)
60
Глубина (мм)
33
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Термостат предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационного шкафа. Температура задается пользователем с помощью поворотного регулятора на корпусе термостата. Термостат подключается в разрыв сети питания вентиляторного блока и при достижении заданной температуры замыкает цепь и подает напряжение на вентиляторы. После снижения температуры ниже установленного уровня, цепь питания снова размыкается. Термостат поставляется вместе с креплением для установки на направляющие 19”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термостат Cabeus 0-60°C KTS011 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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