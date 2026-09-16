Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
В наличии
Код товара: 741007
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
20
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
48х41х10
Вес, кг.
2
Описание товара Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK
Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования в помещении. Модель выполнена в чёрном цвете, не оснащена дверью и рассчитана на максимальную нагрузку до 20 кг. Глубина 400 мм позволяет удобно разместить совместимое телекоммуникационное оборудование, а конструкция типа полки обеспечивает быстрый доступ к нему.
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Бренд
Cabeus
Длина
400
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
20
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus для внутреннего размещения — практичное решение для организации оборудования в помещении. Модель выполнена в чёрном цвете, не оснащена дверью и рассчитана на максимальную нагрузку до 20 кг. Глубина 400 мм позволяет удобно разместить совместимое телекоммуникационное оборудование, а конструкция типа полки обеспечивает быстрый доступ к нему.
Купить Полка Cabeus консольная 2U 400мм 20кг черный SH-J017-2U-400-BK - по цене 2530 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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