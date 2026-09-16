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Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK

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Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 1
Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 2
Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
15
  • Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 1
  • Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 2
  • Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
360
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
45
Ширина (мм)
410
Полезная глубина (мм)
360
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
41х36х5
Вес, кг.
2.7

Описание товара Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK

Телекоммуникационная полка Cabeus — компактное решение для внутреннего размещения оборудования. При ширине 410 мм, глубине 360 мм и полезной глубине 360 мм она не займёт много места и выдерживает нагрузку до 15 кг. Высота 45 мм позволяет рационально организовать пространство внутри шкафа. Серый цвет гармонично вписывается в телекоммуникационную инфраструктуру, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённому оборудованию.

Отзывы о товаре Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
360
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
45
Ширина (мм)
410
Полезная глубина (мм)
360
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационная полка Cabeus — компактное решение для внутреннего размещения оборудования. При ширине 410 мм, глубине 360 мм и полезной глубине 360 мм она не займёт много места и выдерживает нагрузку до 15 кг. Высота 45 мм позволяет рационально организовать пространство внутри шкафа. Серый цвет гармонично вписывается в телекоммуникационную инфраструктуру, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённому оборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полка Cabeus выдвижная для клавиатуры 1U 360мм 15кг черный JE10-BK - по цене 2430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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