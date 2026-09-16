Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741006
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
700
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х51х5
Вес, кг.
5.5
Описание товара Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK
Усиленная стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 1000мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 2 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
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Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
700
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Усиленная стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в напольные шкафы Cabeus глубиной 1000мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 2 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
Полка Cabeus перфорированная 1000мм 100кг черный SH-J018-FC-1000-100KG-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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