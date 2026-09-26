Top.Mail.Ru
Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740338
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти объемом 128 ГБ создан для самых ресурсоемких профессиональных рабочих нагрузок. Он идеально подойдет для построения серверов, мощных рабочих станций для 3D-рендеринга, научных вычислений, обработки сверхбольших баз данных и виртуализации, где критически важны не только скорость, но и огромный объем доступной памяти. Для обычных игр, офисной работы или даже продвинутого монтажа видео такой объем избыточен, его выбор оправдан исключительно в специализированных корпоративных и инженерных средах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает следующее поколение после DDR4 с увеличенной пропускной способностью, повышенной эффективностью и встроенным управлением питанием. Данная память выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен для установки в ноутбуки, компактные рабочие станции, моноблоки и некоторые модели серверов, но не подходит для стандартных настольных материнских плат с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 128 ГБ на одной планке является экстремальным решением, позволяющим работать с колоссальными массивами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью в задачах, где этот обмен интенсивен, например, в симуляциях или при работе с несколькими виртуальными машинами одновременно. Для большинства пользовательских задач приоритетом является общий объем, а не пиковая частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как правило, память такого класса и объема от производителя Micron, ориентированная на серверный и промышленный сегмент, работает на заводских, оптимизированных для стабильности частотах и таймингах без поддержки игровых профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Её настройки заложены в SPD и активируются на совместимом оборудовании автоматически, обеспечивая максимальную надежность в непрерывной работе 24/7. Рабочее напряжение DDR5 ниже, чем у DDR4, что способствует общей энергоэффективности системы.

Совместимость с платформой

Ключевой момент - этот модуль SO-DIMM DDR5 совместим только с материнскими платами и системами, которые имеют соответствующие слоты и поддерживают такой большой объем на канал. Это, в первую очередь, современные платформы для мобильных рабочих станций и серверов на процессорах Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные ноутбуки. Крайне важно перед покупкой убедиться в поддержке именно такого объема и типа памяти в технических спецификациях вашего устройства или материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по обозначению, выполнен в стандартном низкопрофильном исполнении для SO-DIMM без массивных радиаторов, что типично для OEM-поставок и встраиваемых систем. Это минимизирует возможные конфликты с системами охлаждения в тесных корпусах ноутбуков и серверов. Подсветка (RGB) отсутствует, так как продукт ориентирован на сугубо функциональное, а не эстетическое применение в профессиональном оборудовании.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 128 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй, идентичной планки в парный слот. Важно понимать, что установка одного модуля заставит систему работать в одноканальном режиме, что может ограничить производительность CPU в задачах, чувствительных к скорости памяти. Расширение возможно путем добавления аналогичных модулей, но только если платформа поддерживает такой суммарный объем.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая целевая аудитория и строгие требования к совместимости. Модуль не подойдет для обычных настольных ПК из-за форм-фактора SO-DIMM. Заявленная частота 5600 МГц может быть достигнута только на платформах, ее официально поддерживающих. Перед покупкой необходимо тщательно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей материнской платы или ноутбука на наличие именно этой модели. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленного апгрейда или сборки специализированной рабочей станции, где требуется максимум объема в одном слоте, но для рядового пользователя гораздо практичнее и экономичнее будет рассмотреть стандартные комплекты DDR4 или DDR5 DIMM меньшего объема.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти объемом 128 ГБ создан для самых ресурсоемких профессиональных рабочих нагрузок. Он идеально подойдет для построения серверов, мощных рабочих станций для 3D-рендеринга, научных вычислений, обработки сверхбольших баз данных и виртуализации, где критически важны не только скорость, но и огромный объем доступной памяти. Для обычных игр, офисной работы или даже продвинутого монтажа видео такой объем избыточен, его выбор оправдан исключительно в специализированных корпоративных и инженерных средах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает следующее поколение после DDR4 с увеличенной пропускной способностью, повышенной эффективностью и встроенным управлением питанием. Данная память выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен для установки в ноутбуки, компактные рабочие станции, моноблоки и некоторые модели серверов, но не подходит для стандартных настольных материнских плат с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 128 ГБ на одной планке является экстремальным решением, позволяющим работать с колоссальными массивами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью в задачах, где этот обмен интенсивен, например, в симуляциях или при работе с несколькими виртуальными машинами одновременно. Для большинства пользовательских задач приоритетом является общий объем, а не пиковая частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как правило, память такого класса и объема от производителя Micron, ориентированная на серверный и промышленный сегмент, работает на заводских, оптимизированных для стабильности частотах и таймингах без поддержки игровых профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Её настройки заложены в SPD и активируются на совместимом оборудовании автоматически, обеспечивая максимальную надежность в непрерывной работе 24/7. Рабочее напряжение DDR5 ниже, чем у DDR4, что способствует общей энергоэффективности системы.

Совместимость с платформой

Ключевой момент - этот модуль SO-DIMM DDR5 совместим только с материнскими платами и системами, которые имеют соответствующие слоты и поддерживают такой большой объем на канал. Это, в первую очередь, современные платформы для мобильных рабочих станций и серверов на процессорах Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные ноутбуки. Крайне важно перед покупкой убедиться в поддержке именно такого объема и типа памяти в технических спецификациях вашего устройства или материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по обозначению, выполнен в стандартном низкопрофильном исполнении для SO-DIMM без массивных радиаторов, что типично для OEM-поставок и встраиваемых систем. Это минимизирует возможные конфликты с системами охлаждения в тесных корпусах ноутбуков и серверов. Подсветка (RGB) отсутствует, так как продукт ориентирован на сугубо функциональное, а не эстетическое применение в профессиональном оборудовании.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 128 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй, идентичной планки в парный слот. Важно понимать, что установка одного модуля заставит систему работать в одноканальном режиме, что может ограничить производительность CPU в задачах, чувствительных к скорости памяти. Расширение возможно путем добавления аналогичных модулей, но только если платформа поддерживает такой суммарный объем.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая целевая аудитория и строгие требования к совместимости. Модуль не подойдет для обычных настольных ПК из-за форм-фактора SO-DIMM. Заявленная частота 5600 МГц может быть достигнута только на платформах, ее официально поддерживающих. Перед покупкой необходимо тщательно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей материнской платы или ноутбука на наличие именно этой модели. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленного апгрейда или сборки специализированной рабочей станции, где требуется максимум объема в одном слоте, но для рядового пользователя гораздо практичнее и экономичнее будет рассмотреть стандартные комплекты DDR4 или DDR5 DIMM меньшего объема.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron MTC40F2047S1RC56BB2 128GB TruDDR5 5600MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...