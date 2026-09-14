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Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE

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Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 1
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 2
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 3
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 4
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 5
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 6
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 7
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 8
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 1
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 2
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 3
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 4
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 5
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 6
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 7
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 8
  • Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE

Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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