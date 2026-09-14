Кабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738768
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый
Витая пара Cablexpert FPC-5004E-SOL соответствует типу FTP. Кабель имеет общий экран из фольги, который расположен непосредственно под внешней оболочкой. Экранирование этого типа минимизирует влияние электромагнитных помех малой и средней интенсивности. Категория витой пары Cablexpert FPC-5004E-SOL – 5e. Кабель отличается улучшенной защитой от перекрестных помех и поддерживает скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Изделие защищено от механических повреждений изоляцией из ПВХ. Кабель поставляется в бухте и имеет длину 305 м.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Витая пара Cablexpert FPC-5004E-SOL соответствует типу FTP. Кабель имеет общий экран из фольги, который расположен непосредственно под внешней оболочкой. Экранирование этого типа минимизирует влияние электромагнитных помех малой и средней интенсивности. Категория витой пары Cablexpert FPC-5004E-SOL – 5e. Кабель отличается улучшенной защитой от перекрестных помех и поддерживает скорость сетевого соединения до 1000 Мбит/с. Изделие защищено от механических повреждений изоляцией из ПВХ. Кабель поставляется в бухте и имеет длину 305 м.
Кабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Cablexpert FPC-5004E, FTP, кат.5е, 305м, серый