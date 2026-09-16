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Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 738389
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Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние, 738389

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Уценка
Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Мощность
1450
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Капучинатор
нет
  • Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 1
  • Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 2
  • Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 3
  • Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 4
  • Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
7 010 руб.  10 021 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние
7 010 руб. -30%
10 021 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Особенности
индикатор включения
Цвет
серый
Мощность
1450
Дисплей
нет
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Капучинатор
нет
Максимальное давление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х23
Вес, кг.
2.3

Описание товара Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, кофемашина Причина уценки : повреждена коробка, трещина на корпусе

Отзывы о товаре Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Senseo
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.7
Емкость для молока
нет
Особенности
индикатор включения
Цвет
серый
Мощность
1450
Дисплей
нет
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Нет
Развернуть
Капучинатор
нет
Максимальное давление
2
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, кофемашина Причина уценки : повреждена коробка, трещина на корпусе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Капсульная кофемашина Philips HD6553/70 хорошее состояние - по цене 7010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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