PoE инжектор Tenda PoE30G-AT

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
51
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737818
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Инжектор PoE Tenda PoE30G-AT позволит запитать различное сетевое оборудование. Многие устройства сейчас поддерживают технологию PoE. Благодаря ей можно передавать по витой паре не только данные, но и электрическую энергию.
Адаптер Tenda PoE30G-AT выпущен в прочном корпусе. Он отлично защищает внутренние компоненты от повреждения. У адаптера высокая пропускная способность – 1 Гбит/с. Он обеспечивает передачу данных на огромной скорости.
Габариты адаптера – 60x33x131 мм. Он поставляется с сетевым кабелем, через который происходит подключение к розетке. Входное напряжение – 100-240 В. После преобразования энергии адаптер выдает 51 В постоянного тока. В его корпус установлены индикаторы для контроля работы.
Инжектор PoE Tenda PoE30G-AT позволит запитать различное сетевое оборудование. Многие устройства сейчас поддерживают технологию PoE. Благодаря ей можно передавать по витой паре не только данные, но и электрическую энергию.
Адаптер Tenda PoE30G-AT выпущен в прочном корпусе. Он отлично защищает внутренние компоненты от повреждения. У адаптера высокая пропускная способность – 1 Гбит/с. Он обеспечивает передачу данных на огромной скорости.
Габариты адаптера – 60x33x131 мм. Он поставляется с сетевым кабелем, через который происходит подключение к розетке. Входное напряжение – 100-240 В. После преобразования энергии адаптер выдает 51 В постоянного тока. В его корпус установлены индикаторы для контроля работы.
PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре PoE инжектор Tenda PoE30G-AT