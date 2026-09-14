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PoE инжектор Tenda PoE30G-AT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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PoE инжектор Tenda PoE30G-AT

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PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 1
PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 2
PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
51
  • PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 1
  • PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 2
  • PoE инжектор Tenda PoE30G-AT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737818
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
51
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х6
Вес, г.
410

Описание товара PoE инжектор Tenda PoE30G-AT

Инжектор PoE Tenda PoE30G-AT позволит запитать различное сетевое оборудование. Многие устройства сейчас поддерживают технологию PoE. Благодаря ей можно передавать по витой паре не только данные, но и электрическую энергию. Адаптер Tenda PoE30G-AT выпущен в прочном корпусе. Он отлично защищает внутренние компоненты от повреждения. У адаптера высокая пропускная способность – 1 Гбит/с. Он обеспечивает передачу данных на огромной скорости. Габариты адаптера – 60x33x131 мм. Он поставляется с сетевым кабелем, через который происходит подключение к розетке. Входное напряжение – 100-240 В. После преобразования энергии адаптер выдает 51 В постоянного тока. В его корпус установлены индикаторы для контроля работы.

Отзывы о товаре PoE инжектор Tenda PoE30G-AT




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
51
Стандарт PoE
PoE+ (802.3at)
Страна производитель
Китай
Описание
Инжектор PoE Tenda PoE30G-AT позволит запитать различное сетевое оборудование. Многие устройства сейчас поддерживают технологию PoE. Благодаря ей можно передавать по витой паре не только данные, но и электрическую энергию. Адаптер Tenda PoE30G-AT выпущен в прочном корпусе. Он отлично защищает внутренние компоненты от повреждения. У адаптера высокая пропускная способность – 1 Гбит/с. Он обеспечивает передачу данных на огромной скорости. Габариты адаптера – 60x33x131 мм. Он поставляется с сетевым кабелем, через который происходит подключение к розетке. Входное напряжение – 100-240 В. После преобразования энергии адаптер выдает 51 В постоянного тока. В его корпус установлены индикаторы для контроля работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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