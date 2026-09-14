РоЕ удлинитель OSNOVO E-PoE/1GW

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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Габариты (ШxВxГ)
48x38x190 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737801
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Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW представляет собой компактное и производительное решение, при помощи которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м или до 500 м при каскадном подключении модулей между собой. Устройство выполнено в прочном и герметичном корпусе для использования на улице и оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом с другой.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW использует в своей основе первоклассные компоненты, за счет чего обеспечивается передача данных без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Другой особенностью модели является высокая надежность и отказоустойчивость. Комплект поставки включает в себя монтажный набор.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW представляет собой компактное и производительное решение, при помощи которого вы сможете увеличить дальность передачи питания и сигнала между оборудованием на 100 м или до 500 м при каскадном подключении модулей между собой. Устройство выполнено в прочном и герметичном корпусе для использования на улице и оснащено входом LAN с поддержкой PoE с одной стороны и аналогичным выходом с другой.
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1GW использует в своей основе первоклассные компоненты, за счет чего обеспечивается передача данных без помех и искажений на скорости до 1000 Мбит/с. Другой особенностью модели является высокая надежность и отказоустойчивость. Комплект поставки включает в себя монтажный набор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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