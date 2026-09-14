Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Виниловые проигрыватели
Привод
ременной
Тип тонарма
поворотный
Форма тонарма
прямой
Коэффициент детонации
0.25 %
Картридж
MM-картридж Dual Magnet с двойной подвижной магнитной системой VM-типа, интегрирован в шелл, легкосъемная игла ATN3600L
Количество скоростей
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737650
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проигрыватель со звукоснимателем; съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA); кабель USB 1.9 м.; 45 RPM адаптер; защитная крышка от пыли; документация.
Привод
ременной
Тип тонарма
поворотный
Форма тонарма
прямой
Коэффициент детонации
0.25 %
Картридж
MM-картридж Dual Magnet с двойной подвижной магнитной системой VM-типа, интегрирован в шелл, легкосъемная игла ATN3600L
Количество скоростей
2
Скорость воспроизведения, об/мин
33, 45
Встроенный фонокорректор
да
Материал опорного диска
алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
50
Интерфейсы
USB, RCA
Подключение к компьютеру
да
Габариты (ШхВхГ)
373 ? 360 ? 98 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х20
Вес, кг.
5
Описание товара Проигрыватель винила Audio Technica AT-LP60XUSB GM
Начните свой путь в мир Hi-Fi звучания с нашим новым виниловым проигрывателем AT-LP60X-USB, оснащенным ременным приводом и полностью автоматическим управлением. Прогрыватель поддерживает воспроизведение на скорости 33 1/3 и 45 об./мин. Встроенный USB-разъем позволит вам подсоединить AT-LP60XUSB к компьютеру и сохранить фонотеку в цифровом виде. Просто установите на свой ПК или Mac необходимое ПО - и все готово к оцифровке ваших любимых записей. Помимо USB-разъема проигрыватель оснащен двумя разъемами RCA для проводного подключения (кабель в комплекте) и встроенным фонокорректором. Начните наслаждаться любимой музкой сразу после распаковки!
проигрыватель со звукоснимателем; съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA); кабель USB 1.9 м.; 45 RPM адаптер; защитная крышка от пыли; документация.
Привод
ременной
Тип тонарма
поворотный
Форма тонарма
прямой
Коэффициент детонации
0.25 %
Картридж
MM-картридж Dual Magnet с двойной подвижной магнитной системой VM-типа, интегрирован в шелл, легкосъемная игла ATN3600L
Количество скоростей
2
Развернуть
Скорость воспроизведения, об/мин
33, 45
Встроенный фонокорректор
да
Материал опорного диска
алюминий
Соотношение сигнал/шум, дБ
50
Интерфейсы
USB, RCA
Подключение к компьютеру
да
Габариты (ШхВхГ)
373 ? 360 ? 98 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Начните свой путь в мир Hi-Fi звучания с нашим новым виниловым проигрывателем AT-LP60X-USB, оснащенным ременным приводом и полностью автоматическим управлением. Прогрыватель поддерживает воспроизведение на скорости 33 1/3 и 45 об./мин. Встроенный USB-разъем позволит вам подсоединить AT-LP60XUSB к компьютеру и сохранить фонотеку в цифровом виде. Просто установите на свой ПК или Mac необходимое ПО - и все готово к оцифровке ваших любимых записей. Помимо USB-разъема проигрыватель оснащен двумя разъемами RCA для проводного подключения (кабель в комплекте) и встроенным фонокорректором. Начните наслаждаться любимой музкой сразу после распаковки!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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