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Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737517
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Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние, 737517

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Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 1
Уценка
Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 2
Уценка
Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контейнеры
  • Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 1
  • Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 2
  • Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
660 руб.  830 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние
660 руб. -20%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLIMERBYT
Тип товара
Контейнеры
Материал
пластик
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х20
Вес, г.
585

Описание товара Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние

Причина уценки: трещина на крышке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: контейнер с крышкой

Отзывы о товаре Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
POLIMERBYT
Тип товара
Контейнеры
Материал
пластик
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: трещина на крышке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: контейнер с крышкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Контейнер POLIMERBYT для хранения РУКОДЕЛИЕ 10л хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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