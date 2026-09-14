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Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED

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Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 1
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 2
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 3
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 4
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 5
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 6
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 7
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 8
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 9
Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 1
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 2
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 3
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 4
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 5
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 6
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 7
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 8
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 9
  • Телевизор Hisense 116UXQ 116&quot; Ultra HD Mini LED - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 462 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737515
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Руководство пользователя; страница быстрого запуска; кабель питания; пульт дистанционного управления ERF6I66H(Russia)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Диагональ экрана, см
293
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 — 3; USB — 1; аудиовход Л/П — 1 (mini); композитный вход — 1 (mini)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x600
Энергопотребление при работе, Вт
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.9х1.75х0.29
Вес, кг.
168.5

Описание товара Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED

Технология Total Ambient Adaptive в телевизоре Hisense 116UXQ анализирует освещение в комнате и автоматически настраивает картинку — будь то яркий солнечный день или уютный вечер при свете ламп. Благодаря поддержке форматов HDR вы получаете оптимальное качество изображения в любой обстановке. Благодаря нативной частоте обновления 165 Гц, технологии MEMC и спортивному режиму с поддержкой ИИ, даже самые динамичные сцены выглядят невероятно плавно и дарят удовольствие от просмотра. Телевизор распознает мельчайшие детали и устраняет любые помехи с помощью динамического алгоритма, разработанного специально для отрисовки движущихся объектов.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 116UXQ 116" Ultra HD Mini LED




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Руководство пользователя; страница быстрого запуска; кабель питания; пульт дистанционного управления ERF6I66H(Russia)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Диагональ экрана, см
293
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 — 3; USB — 1; аудиовход Л/П — 1 (mini); композитный вход — 1 (mini)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x600
Энергопотребление при работе, Вт
850
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Total Ambient Adaptive в телевизоре Hisense 116UXQ анализирует освещение в комнате и автоматически настраивает картинку — будь то яркий солнечный день или уютный вечер при свете ламп. Благодаря поддержке форматов HDR вы получаете оптимальное качество изображения в любой обстановке. Благодаря нативной частоте обновления 165 Гц, технологии MEMC и спортивному режиму с поддержкой ИИ, даже самые динамичные сцены выглядят невероятно плавно и дарят удовольствие от просмотра. Телевизор распознает мельчайшие детали и устраняет любые помехи с помощью динамического алгоритма, разработанного специально для отрисовки движущихся объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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