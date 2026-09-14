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Электрогриль GARLYN GL-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль GARLYN GL-100

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Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 2
Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 3
Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 1
  • Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 2
  • Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 3
  • Электрогриль GARLYN GL-100 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737137
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
гриль, комплект панелей, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, регулировка высоты,
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х39х19
Вес, кг.
5.2

Описание товара Электрогриль GARLYN GL-100

Электрогриль GARLYN GL-100 – ваш помощник для домашнего джинглинга! С мощностью 2000 Вт устройство быстро разогревается, обеспечивая равномерное приготовление благодаря двустороннему закрытому нагреву. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей позволяет легко мытье после использования даже самых сочных блюд. Функции регулировки прожаривания и наклона решетки дают контроль над процессом, а защита от перегрева гарантирует безопасность. Компактный дизайн сочетается с практичными аксессуарами: съемный поддон собирает жир, а механические кнопки обеспечивают четкую работу. Создайте ресторанное меню прямо у себя дома!

Отзывы о товаре Электрогриль GARLYN GL-100




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Комплектация
гриль, комплект панелей, документация, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Развернуть
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, регулировка высоты,
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль GARLYN GL-100 – ваш помощник для домашнего джинглинга! С мощностью 2000 Вт устройство быстро разогревается, обеспечивая равномерное приготовление благодаря двустороннему закрытому нагреву. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей позволяет легко мытье после использования даже самых сочных блюд. Функции регулировки прожаривания и наклона решетки дают контроль над процессом, а защита от перегрева гарантирует безопасность. Компактный дизайн сочетается с практичными аксессуарами: съемный поддон собирает жир, а механические кнопки обеспечивают четкую работу. Создайте ресторанное меню прямо у себя дома!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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