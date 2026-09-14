Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737137
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Электрогриль GARLYN GL-100 – ваш помощник для домашнего джинглинга!
С мощностью 2000 Вт устройство быстро разогревается, обеспечивая равномерное приготовление благодаря двустороннему закрытому нагреву. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей позволяет легко мытье после использования даже самых сочных блюд.
Функции регулировки прожаривания и наклона решетки дают контроль над процессом, а защита от перегрева гарантирует безопасность.
Компактный дизайн сочетается с практичными аксессуарами: съемный поддон собирает жир, а механические кнопки обеспечивают четкую работу. Создайте ресторанное меню прямо у себя дома!
Электрогриль GARLYN GL-100 – ваш помощник для домашнего джинглинга!
С мощностью 2000 Вт устройство быстро разогревается, обеспечивая равномерное приготовление благодаря двустороннему закрытому нагреву. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей позволяет легко мытье после использования даже самых сочных блюд.
Функции регулировки прожаривания и наклона решетки дают контроль над процессом, а защита от перегрева гарантирует безопасность.
Компактный дизайн сочетается с практичными аксессуарами: съемный поддон собирает жир, а механические кнопки обеспечивают четкую работу. Создайте ресторанное меню прямо у себя дома!
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