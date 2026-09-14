Робот-пылесос GARLYN SR-1300
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-1300
Робот-пылесос GARLYN SR-1300 сочетает высокую силу всасывания и универсальность уборки. Он обеспечивает сухую и влажную чистку благодаря комплекту насадок и съемному резервуару для воды. Оснащен станцией самоочистки с мытьём салфеток горячей водой и их сушкой за 2–4 часа. Автоматически сбрасывает собранный мусор в мешок объемом 2,5 л, а также запоминает место прерывания уборки для бесперебойной работы. Устройство поддерживает программирование графика, регулировку мощности и голосовые оповещения. Комплектация включает запасные фильтры, салфетки и элементы для долговечной эксплуатации. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещаться даже в труднодоступных зонах
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