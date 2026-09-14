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Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пекарь универсальный GARLYN GBK-600

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Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 1
Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 2
Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 3
Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 4
Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 5
Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
Венские вафли/Сэндвич/Орешки/Гриль/Голландские вафли/Тонкие вафли
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество порций
2
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 1
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 2
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 3
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 4
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 5
  • Пекарь универсальный GARLYN GBK-600 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737122
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип выпечки
Венские вафли/Сэндвич/Орешки/Гриль/Голландские вафли/Тонкие вафли
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Комлектация
документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель голландские вафли х 2 шт., сменная панель гриль х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт., сменная панель тонкие вафли x 2 шт
Количество порций
2
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Пекарь универсальный GARLYN GBK-600

Черный универсальный пекарь GARLYN GBK-600 с шестью сменными панелями рассчитан на приготовление четырех видов вафель, орешков, сэндвичей, мяса и овощей на гриле. Благодаря антипригарному покрытию продукты не прилипают к поверхности при готовке с минимальным количеством масла. Устройство автоматически контролирует температуру, что предотвращает пригорание и недопекание. Визуальный индикатор на корпусе сообщает о статусе работы устройства и его готовности начать выпечку. Защита от перегрева и поражения электротоком делает использование модели безопасным. Термоизолированные ручка и корпус не нагреваются в процессе работы: случайное прикосновение к прибору не оставит ожога. Устойчивость на столе обеспечивают противоскользящие ножки. Универсальный пекарь GARLYN GBK-600 можно хранить в вертикальном положении: фиксатор предотвращает раскрытие крышки.

Отзывы о товаре Пекарь универсальный GARLYN GBK-600




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип выпечки
Венские вафли/Сэндвич/Орешки/Гриль/Голландские вафли/Тонкие вафли
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Комлектация
документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель голландские вафли х 2 шт., сменная панель гриль х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт., сменная панель тонкие вафли x 2 шт
Количество порций
2
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Черный универсальный пекарь GARLYN GBK-600 с шестью сменными панелями рассчитан на приготовление четырех видов вафель, орешков, сэндвичей, мяса и овощей на гриле. Благодаря антипригарному покрытию продукты не прилипают к поверхности при готовке с минимальным количеством масла. Устройство автоматически контролирует температуру, что предотвращает пригорание и недопекание. Визуальный индикатор на корпусе сообщает о статусе работы устройства и его готовности начать выпечку. Защита от перегрева и поражения электротоком делает использование модели безопасным. Термоизолированные ручка и корпус не нагреваются в процессе работы: случайное прикосновение к прибору не оставит ожога. Устойчивость на столе обеспечивают противоскользящие ножки. Универсальный пекарь GARLYN GBK-600 можно хранить в вертикальном положении: фиксатор предотвращает раскрытие крышки.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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