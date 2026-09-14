Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737122
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документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель голландские вафли х 2 шт., сменная панель гриль х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт., сменная панель тонкие вафли x 2 шт
Количество порций
2
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Пекарь универсальный GARLYN GBK-600
Черный универсальный пекарь GARLYN GBK-600 с шестью сменными панелями рассчитан на приготовление четырех видов вафель, орешков, сэндвичей, мяса и овощей на гриле. Благодаря антипригарному покрытию продукты не прилипают к поверхности при готовке с минимальным количеством масла. Устройство автоматически контролирует температуру, что предотвращает пригорание и недопекание. Визуальный индикатор на корпусе сообщает о статусе работы устройства и его готовности начать выпечку.
Защита от перегрева и поражения электротоком делает использование модели безопасным. Термоизолированные ручка и корпус не нагреваются в процессе работы: случайное прикосновение к прибору не оставит ожога. Устойчивость на столе обеспечивают противоскользящие ножки. Универсальный пекарь GARLYN GBK-600 можно хранить в вертикальном положении: фиксатор предотвращает раскрытие крышки.
документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель голландские вафли х 2 шт., сменная панель гриль х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт., сменная панель тонкие вафли x 2 шт
Количество порций
2
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Черный универсальный пекарь GARLYN GBK-600 с шестью сменными панелями рассчитан на приготовление четырех видов вафель, орешков, сэндвичей, мяса и овощей на гриле. Благодаря антипригарному покрытию продукты не прилипают к поверхности при готовке с минимальным количеством масла. Устройство автоматически контролирует температуру, что предотвращает пригорание и недопекание. Визуальный индикатор на корпусе сообщает о статусе работы устройства и его готовности начать выпечку.
Защита от перегрева и поражения электротоком делает использование модели безопасным. Термоизолированные ручка и корпус не нагреваются в процессе работы: случайное прикосновение к прибору не оставит ожога. Устойчивость на столе обеспечивают противоскользящие ножки. Универсальный пекарь GARLYN GBK-600 можно хранить в вертикальном положении: фиксатор предотвращает раскрытие крышки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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