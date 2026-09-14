Гарантия качества
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Характеристики
Тип выпечки
Венские вафли/Сэндвич/Орешки
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество порций
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737121
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документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт.
Количество порций
2
Вид панели для вафель
венские/бельгийские
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Пекарь универсальный GARLYN GBK-300
Универсальный пекарь GARLYN GBK-300 черного цвета оснащен тремя съемными панелями для приготовления вафель, орешков и сэндвичей. Антипригарное покрытие позволяет готовить с малым количеством масла: тесто не прилипнет к поверхности. Функция автоматического контроля температуры исключает пригорание. Световой индикатор подсказывает, когда нужно закладывать тесто в панель.
Универсальный пекарь GARLYN GBK-300 оснащен защитой от поражения электрическим током. При угрозе перегрева он автоматически отключается. Ручка и корпус имеют термоизоляцию, что предотвращает получение ожогов при открывании устройства. Противоскользящие ножки обеспечивают устойчивость модели на поверхности стола. Ручки и крышка фиксируются в закрытом положении, что позволяет хранить пекарь вертикально.
документация, сменная панель венские вафли х 2 шт., сменная панель орешки х 2 шт., сменная панель сэндвич х 2 шт.
Количество порций
2
Вид панели для вафель
венские/бельгийские
Сменная панель
да
Антипригарное покрытие
да
Автоматическое отключение
да
Защита от перегрева
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пекарь GARLYN GBK-300 черного цвета оснащен тремя съемными панелями для приготовления вафель, орешков и сэндвичей. Антипригарное покрытие позволяет готовить с малым количеством масла: тесто не прилипнет к поверхности. Функция автоматического контроля температуры исключает пригорание. Световой индикатор подсказывает, когда нужно закладывать тесто в панель.
Универсальный пекарь GARLYN GBK-300 оснащен защитой от поражения электрическим током. При угрозе перегрева он автоматически отключается. Ручка и корпус имеют термоизоляцию, что предотвращает получение ожогов при открывании устройства. Противоскользящие ножки обеспечивают устойчивость модели на поверхности стола. Ручки и крышка фиксируются в закрытом положении, что позволяет хранить пекарь вертикально.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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