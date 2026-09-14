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Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8

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Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 2
Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 3
Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
  • Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 1
  • Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 2
  • Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 3
  • Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737118
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
вакуум, выпечка, детское питание, жарка/фритюр, йогурт/тесто, молочная каша, на пару, плов, рис/крупы, ручная настройка, суп, томление, тушение/холодец, хлеб, экспресс
Комплектация
документация, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, шнур электропитания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х29
Вес, кг.
6.7

Описание товара Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8

GARLYN MPC-8 - мультиварка-скороварка мощностью 1000 Вт. Сенсорное управление позволяет выбрать любую из 10 автопрограмм или настраивать параметры вручную. Вместительная чаша на 6 л с антипригарным покрытием поможет приготовить большую порцию еды за раз. Есть функции отложенного старта и поддержания температуры, что экономит время для других дел. В комплекте поставляются специальные аксессуары.

Отзывы о товаре Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
вакуум, выпечка, детское питание, жарка/фритюр, йогурт/тесто, молочная каша, на пару, плов, рис/крупы, ручная настройка, суп, томление, тушение/холодец, хлеб, экспресс
Комплектация
документация, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, шнур электропитания
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Страна производитель
Китай
Описание
GARLYN MPC-8 - мультиварка-скороварка мощностью 1000 Вт. Сенсорное управление позволяет выбрать любую из 10 автопрограмм или настраивать параметры вручную. Вместительная чаша на 6 л с антипригарным покрытием поможет приготовить большую порцию еды за раз. Есть функции отложенного старта и поддержания температуры, что экономит время для других дел. В комплекте поставляются специальные аксессуары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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