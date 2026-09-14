Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737118
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
вакуум, выпечка, детское питание, жарка/фритюр, йогурт/тесто, молочная каша, на пару, плов, рис/крупы, ручная настройка, суп, томление, тушение/холодец, хлеб, экспресс
Комплектация
документация, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, шнур электропитания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х29
Вес, кг.
6.7
Описание товара Мультиварка-скороварка GARLYN MPC-8
GARLYN MPC-8 - мультиварка-скороварка мощностью 1000 Вт. Сенсорное управление позволяет выбрать любую из 10 автопрограмм или настраивать параметры вручную. Вместительная чаша на 6 л с антипригарным покрытием поможет приготовить большую порцию еды за раз. Есть функции отложенного старта и поддержания температуры, что экономит время для других дел. В комплекте поставляются специальные аксессуары.
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Бренд
Мощность, Вт
1000
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
6 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
10
Программы приготовления
вакуум, выпечка, детское питание, жарка/фритюр, йогурт/тесто, молочная каша, на пару, плов, рис/крупы, ручная настройка, суп, томление, тушение/холодец, хлеб, экспресс
Комплектация
документация, корзина для приготовления на пару, мерный стакан, плоская ложка, половник, шнур электропитания
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Страна производитель
Китай
GARLYN MPC-8 - мультиварка-скороварка мощностью 1000 Вт. Сенсорное управление позволяет выбрать любую из 10 автопрограмм или настраивать параметры вручную. Вместительная чаша на 6 л с антипригарным покрытием поможет приготовить большую порцию еды за раз. Есть функции отложенного старта и поддержания температуры, что экономит время для других дел. В комплекте поставляются специальные аксессуары.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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