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Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60

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Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 1
Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 2
Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 3
Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 4
Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 5
Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 1
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 2
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 3
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 4
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 5
  • Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737116
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Высота, см
25
Материал
пластик
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60

Профессиональный массаж — у вас дома. Помогает проработать мышщы, расслабиться и снять усталость после спорта, вождения, работы за компьютером.

Отзывы о товаре Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Высота, см
25
Материал
пластик
Питание от батареек или аккумулятора
да
Ширина, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный массаж — у вас дома. Помогает проработать мышщы, расслабиться и снять усталость после спорта, вождения, работы за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажер перкуссионный для тела GARLYN GM-60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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