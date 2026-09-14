Кухонная машина GARLYN S-600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.2 л
Цвет
черный
Количество скоростей
15
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737115
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Кухонная машина, Насадка для смешивания, Чаша с крышкой, Кувшин блендера с крышкой и мерным колпачком, Насадка-венчик для взбивания, Насадка-крюк для замешивания теста, Блок мясорубки, Шнек мясорубки, Нож мясорубки, Фиксирующее кольцо, Перфорированные диски для фарша, Насадка для приготовления колбасок, Насадка для приготовления кеббе, Основание насадки для приготовления кеббе, Толкатель для мясорубки, Толкатель для овощерезки, Сменный адаптер для мясорубки, Загрузочный лоток, Блок овощерезки, Т
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.2 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
черный
Количество скоростей
15
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х33
Вес, кг.
14.6
Описание товара Кухонная машина GARLYN S-600
Кухонная машина GARLYN S-600
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комплектация
Кухонная машина, Насадка для смешивания, Чаша с крышкой, Кувшин блендера с крышкой и мерным колпачком, Насадка-венчик для взбивания, Насадка-крюк для замешивания теста, Блок мясорубки, Шнек мясорубки, Нож мясорубки, Фиксирующее кольцо, Перфорированные диски для фарша, Насадка для приготовления колбасок, Насадка для приготовления кеббе, Основание насадки для приготовления кеббе, Толкатель для мясорубки, Толкатель для овощерезки, Сменный адаптер для мясорубки, Загрузочный лоток, Блок овощерезки, Т
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.2 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
черный
Количество скоростей
15
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Кухонная машина GARLYN S-600
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Кухонная машина GARLYN S-600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонная машина GARLYN S-600