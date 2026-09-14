Кофемашина GARLYN Gloria G1
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Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737114
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Характеристики
Бренд
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х33
Вес, кг.
11.6
Описание товара Кофемашина GARLYN Gloria G1
Готовьте свой идеальный кофе без лишних усилий: 8 заранее настроенных программ, быстрый нагрев и интуитивный ассистент помогут вам каждый раз повторять любимый вкус одним нажатием.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Бренд
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
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Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Готовьте свой идеальный кофе без лишних усилий: 8 заранее настроенных программ, быстрый нагрев и интуитивный ассистент помогут вам каждый раз повторять любимый вкус одним нажатием.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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