Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)
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Характеристики
Описание товара Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)
Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 длиной 150 мм — измерительный инструмент для определения внешних и внутренних размеров деталей. Круговая шкала со стрелочной индикацией упрощает считывание показаний, что позволяет сократить время измерения. Штангенциркуль обеспечивает точные результаты — цена деления круговой шкалы 0,02 мм, погрешность составляет ±0,02 мм при величине измерения до 100 мм, и ±0,03 мм при величине измерения более 100 мм. Инструмент пригодится в строительстве, на производстве, в ремонтной мастерской, а также дома или в гараже.
Преимущества
- Функциональность — благодаря глубиномеру штангенциркуль можно использовать для измерения глубин различных отверстий.
- Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из инструментальной нержавеющей стали.
- Надежная упаковка — плотно закрывающийся пластмассовый футляр с мягкой поролоновой подкладкой защищает инструмент во время хранения или транспортировки.
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Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 длиной 150 мм — измерительный инструмент для определения внешних и внутренних размеров деталей. Круговая шкала со стрелочной индикацией упрощает считывание показаний, что позволяет сократить время измерения. Штангенциркуль обеспечивает точные результаты — цена деления круговой шкалы 0,02 мм, погрешность составляет ±0,02 мм при величине измерения до 100 мм, и ±0,03 мм при величине измерения более 100 мм. Инструмент пригодится в строительстве, на производстве, в ремонтной мастерской, а также дома или в гараже.
Преимущества
- Функциональность — благодаря глубиномеру штангенциркуль можно использовать для измерения глубин различных отверстий.
- Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из инструментальной нержавеющей стали.
- Надежная упаковка — плотно закрывающийся пластмассовый футляр с мягкой поролоновой подкладкой защищает инструмент во время хранения или транспортировки.
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