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Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный

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Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 1
Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 2
Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 3
Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 4
Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 1
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 2
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 3
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 4
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736195
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х21х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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