Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х21х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
109
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517670 матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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