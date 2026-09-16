Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние, 736148
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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Классификация усилителя
AB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%6 680 руб. 9 820 руб.
В наличии
Код товара: 736148
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 680 руб. -32%
9 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
2.9
Описание товара Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, усилитель, крепления, документация
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Теги товара: двухканальные, ab класса
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Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Развернуть
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, усилитель, крепления, документация
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Теги товара: двухканальные, ab класса
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Теги товара: двухканальные, ab класса
Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - по цене 6680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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