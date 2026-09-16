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Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736148
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Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние, 736148

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Уценка
Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 1
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Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 2
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Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Классификация усилителя
AB
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 1
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 2
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 3
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 4
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 5
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
6 680 руб.  9 820 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние
6 680 руб. -32%
9 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, усилитель, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Развернуть
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, усилитель, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Усилитель Pioneer GM-A5702 хорошее состояние - по цене 6680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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