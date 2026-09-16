Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние, 736088
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электросамокат
Диаметр колес, мм
254
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%26 680 руб. 38 120 руб.
В наличии
Код товара: 736088
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 680 руб. -30%
38 120 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
8
Диаметр колес, мм
254
Емкость батареи
10200 мАч
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Тип АКБ
Li-Ion
Тормоза (перед/зад)
Дисковый тормоз спереди и электрический сзади
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.52х0.21
Вес, кг.
19
Описание товара Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, электросамокат, зу, кабель 3шт, крепления, регулировочный ключ, шланг, документация
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Бренд
Тип товара
Электросамокат
Время зарядки АкБ, ч
8
Диаметр колес, мм
254
Емкость батареи
10200 мАч
Максимальная скорость, км/ч
25
Мощность, Вт
800
Пробег на одном заряде, км
55
Тип АКБ
Li-Ion
Тормоза (перед/зад)
Дисковый тормоз спереди и электрический сзади
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, электросамокат, зу, кабель 3шт, крепления, регулировочный ключ, шланг, документация
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Уцененный товар Электросамокат Ninebot KickScooter F2 Plus (RU) хорошее состояние – стоимость товара 26680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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