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Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной

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Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 1
Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 2
Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрошашлычница
  • Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 1
  • Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 2
  • Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736000
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрошашлычница
Длина сетевого шнура
1.2
Длина шампуров
30
Дополнительный цвет
стальной
Количество шампуров
5 шт
Максимальная температура, °С
240
Материал корпуса
алюминий
Мощность
1000 Вт
Нагревательный элемент
закрытый
Основной цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Серия
BBQ1000
Страна производства
Китай
Управление
электронное, механическое
Функции и особенности
поддон для сбора жира
Частота вращения шампуров
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х19
Вес, кг.
1.85

Описание товара Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной

Электрошашлычница BQ BBQ1000 цвета нержавеющей стали с черным элементами обладает массой 1,59 кг. Габариты устройства составляют 18х21,6х45,3 см. В комплекте поставляются шампуры. Корпус изготовлен из алюминия, нагревательный элемент — из керамики. Присутствуют защитная крышка и термоизоляционная ручка. Прибор оборудован съемным лотком для жира. На лицевой стороне модели размещается индикатор включения. Максимальная температура прогрева — 240°С. Мощность устройства — 1000 Вт. Длина встроенного сетевого кабеля — 1,2 м. В устройстве установлена система автовращения шампуров.

Отзывы о товаре Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрошашлычница
Длина сетевого шнура
1.2
Длина шампуров
30
Дополнительный цвет
стальной
Количество шампуров
5 шт
Максимальная температура, °С
240
Материал корпуса
алюминий
Мощность
1000 Вт
Нагревательный элемент
закрытый
Основной цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Развернуть
Серия
BBQ1000
Страна производства
Китай
Управление
электронное, механическое
Функции и особенности
поддон для сбора жира
Частота вращения шампуров
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрошашлычница BQ BBQ1000 цвета нержавеющей стали с черным элементами обладает массой 1,59 кг. Габариты устройства составляют 18х21,6х45,3 см. В комплекте поставляются шампуры. Корпус изготовлен из алюминия, нагревательный элемент — из керамики. Присутствуют защитная крышка и термоизоляционная ручка. Прибор оборудован съемным лотком для жира. На лицевой стороне модели размещается индикатор включения. Максимальная температура прогрева — 240°С. Мощность устройства — 1000 Вт. Длина встроенного сетевого кабеля — 1,2 м. В устройстве установлена система автовращения шампуров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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