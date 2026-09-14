Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрошашлычница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736000
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрошашлычница
Длина сетевого шнура
1.2
Длина шампуров
30
Дополнительный цвет
стальной
Количество шампуров
5 шт
Максимальная температура, °С
240
Материал корпуса
алюминий
Мощность
1000 Вт
Нагревательный элемент
закрытый
Основной цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Серия
BBQ1000
Страна производства
Китай
Управление
электронное, механическое
Функции и особенности
поддон для сбора жира
Частота вращения шампуров
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х19
Вес, кг.
1.85
Описание товара Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной
Электрошашлычница BQ BBQ1000 цвета нержавеющей стали с черным элементами обладает массой 1,59 кг. Габариты устройства составляют 18х21,6х45,3 см. В комплекте поставляются шампуры. Корпус изготовлен из алюминия, нагревательный элемент — из керамики. Присутствуют защитная крышка и термоизоляционная ручка. Прибор оборудован съемным лотком для жира. На лицевой стороне модели размещается индикатор включения. Максимальная температура прогрева — 240°С. Мощность устройства — 1000 Вт. Длина встроенного сетевого кабеля — 1,2 м. В устройстве установлена система автовращения шампуров.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрошашлычница
Длина сетевого шнура
1.2
Длина шампуров
30
Дополнительный цвет
стальной
Количество шампуров
5 шт
Максимальная температура, °С
240
Материал корпуса
алюминий
Мощность
1000 Вт
Нагревательный элемент
закрытый
Основной цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Развернуть
Серия
BBQ1000
Страна производства
Китай
Управление
электронное, механическое
Функции и особенности
поддон для сбора жира
Частота вращения шампуров
2.7
Страна производитель
Китай
Электрошашлычница BQ BBQ1000 цвета нержавеющей стали с черным элементами обладает массой 1,59 кг. Габариты устройства составляют 18х21,6х45,3 см. В комплекте поставляются шампуры. Корпус изготовлен из алюминия, нагревательный элемент — из керамики. Присутствуют защитная крышка и термоизоляционная ручка. Прибор оборудован съемным лотком для жира. На лицевой стороне модели размещается индикатор включения. Максимальная температура прогрева — 240°С. Мощность устройства — 1000 Вт. Длина встроенного сетевого кабеля — 1,2 м. В устройстве установлена система автовращения шампуров.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрошашлычница BQ BBQ1000 Черный-Стальной