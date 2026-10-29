Top.Mail.Ru
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 1
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 2
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Комлектация
Электрогриль, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х15
Вес, кг.
2.36

Описание товара Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый

Материал корпуса: бакелит. Материал рабочей поверхности: алюминий. Длина сетевого шнура: 0.8 м Съемный лоток для жира.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Комлектация
Электрогриль, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
Материал корпуса: бакелит. Материал рабочей поверхности: алюминий. Длина сетевого шнура: 0.8 м Съемный лоток для жира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - стоимость товара 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...