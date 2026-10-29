Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый
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Характеристики
Описание товара Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый
Электрический гриль BQ GR1008 в серебристом дизайне имеет 5 программ для приготовления блюд: гамбургером, курицы, рыбы, стейков и сэндвичей. Выбирать нужный режим, а также настраивать температуру в диапазоне от 140 до 230 °C можно с помощью дисплея, который расположен в передней части корпуса. Электрогриль имеет защиту от возможного перегрева и поражения током. Гриль BQ GR1008 оснащен антипригарным покрытием, поэтому готовить на нем можно практически без добавления растительного или сливочного масла. Встроенная функция пресса позволяет прижать блюдо к обеим сторонам рабочей поверхности и получить равномерную прожарку. В ручном режиме с регулировкой времени приготовления можно задать желаемую температуру и степень прожарки, самостоятельно контролируя процесс без использования таймера. Благодаря открытию крышки на 180° вы сможете готовить в режиме барбекю. В комплекте предусмотрен поддон для сбора жира.
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