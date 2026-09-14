Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный, серебристый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734762
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Описание товара Телевизор Samsung NEO Q-LED QE65QN990FUXRU 65"
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!**
Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU. Благодаря передовым технологиям и впечатляющим характеристикам, этот телевизор станет настоящим украшением вашего дома и подарит незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций.
**Почему стоит выбрать телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU?**
* **Яркий и реалистичный изображение:** Q-LED технология обеспечивает высокую яркость и широкий спектр цветов, делая каждую деталь изображения максимально живой и насыщенной.
* **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и получить максимальное удовольствие от просмотра.
* **Превосходный звук:** встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое не оставит равнодушным даже самого требовательного слушателя.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и удобство использования.
* **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер и станет его ярким акцентом.
С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU каждый просмотр станет настоящим праздником для глаз и ушей. Подарите себе и своим близким незабываемые моменты с этим потрясающим устройством!
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU: погрузитесь в мир безупречного качества изображения и звука!**
Откройте для себя новые горизонты развлечений с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU. Благодаря передовым технологиям и впечатляющим характеристикам, этот телевизор станет настоящим украшением вашего дома и подарит незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных трансляций.
**Почему стоит выбрать телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU?**
* **Яркий и реалистичный изображение:** Q-LED технология обеспечивает высокую яркость и широкий спектр цветов, делая каждую деталь изображения максимально живой и насыщенной.
* **Большой экран:** диагональ 65 дюймов позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и получить максимальное удовольствие от просмотра.
* **Превосходный звук:** встроенные акустические системы создают объёмное и чистое звучание, которое не оставит равнодушным даже самого требовательного слушателя.
* **Современные технологии:** телевизор оснащён последними технологическими решениями, которые гарантируют высокое качество изображения и удобство использования.
* **Стильный дизайн:** современный и лаконичный дизайн телевизора гармонично впишется в любой интерьер и станет его ярким акцентом.
С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN990FUXRU каждый просмотр станет настоящим праздником для глаз и ушей. Подарите себе и своим близким незабываемые моменты с этим потрясающим устройством!
Телевизор Samsung NEO Q-LED QE65QN990FUXRU 65" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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