Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro черный
Фотоэпилятор Beurer IPL7800 Cool Pro подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. Фотоэпилятор подойдет тем, кто ставит цель избавиться от волос самостоятельно, не тратя деньги на курс дорогостоящих салонных процедур. Устройство не выдергивает волосы, а работает на основе световых импульсов, которые разрушают волосяной фолликул, прекращая питание луковиц и рост волос, поэтому процедура ощущается безболезненной. Регулярное использование фотоэпилятора приводит к уменьшению пигментации и других проблем с кожей, появившихся от бритья или воска.
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