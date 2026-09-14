Умные весы Halsa HSL-H-212W

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733224
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Умные диагностические весы HALSA предназначены для комплексного измерения различных физиологических показателей. После использования весы сохраняют данные и анализируют показатели тела. Специальное приложение на смартфоне отображает наглядный график ИМТ (индекса массы тела) и создает индивидуальный дневник вашего веса. Предусмотрена функция Bluetooth-соединения с мобильным телефоном.
Весы оснащены четырьмя противоскользящими накладками для обеспечения безопасности. Изготовлены из прочного закаленного стекла, несмотря на тонкость легко выдерживают вес до 180 кг. Умное устройство автоматически включится, как только вы встанете на платформу. И самостоятельно выключится, когда вы с нее сойдете.
Весы оснащены большим LCD-дисплеем с четким и контрастным изображением. Превосходное качество экрана позволяет пользоваться весами в условиях любой освещенности, даже в полной темноте.
Умные диагностические весы HALSA предназначены для комплексного измерения различных физиологических показателей. После использования весы сохраняют данные и анализируют показатели тела. Специальное приложение на смартфоне отображает наглядный график ИМТ (индекса массы тела) и создает индивидуальный дневник вашего веса. Предусмотрена функция Bluetooth-соединения с мобильным телефоном.
Весы оснащены четырьмя противоскользящими накладками для обеспечения безопасности. Изготовлены из прочного закаленного стекла, несмотря на тонкость легко выдерживают вес до 180 кг. Умное устройство автоматически включится, как только вы встанете на платформу. И самостоятельно выключится, когда вы с нее сойдете.
Весы оснащены большим LCD-дисплеем с четким и контрастным изображением. Превосходное качество экрана позволяет пользоваться весами в условиях любой освещенности, даже в полной темноте.
Умные весы Halsa HSL-H-212W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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