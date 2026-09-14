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Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный

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Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 1
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 2
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 3
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 4
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 5
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 6
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 7
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 8
Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 1
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 2
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 3
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 4
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 5
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 6
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 7
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 8
  • Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732817
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Массажер
Высота, см
21.1
Материал
пластик, силикон
Назначение
для ног, для тела, для шеи, для спины
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
5.93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.03

Описание товара Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный

Массажеры для тела Deerma от бренда Xiaomi — это инновационное решение для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Эти устройства отличаются удобством и универсальностью, так как поддерживают два варианта питания: от USB и от батареек или аккумулятора. Это позволяет использовать массажер как дома, так и в дороге, обеспечивая непрерывный уход за вашим телом в любых условиях. Эргономичный дизайн массажера обеспечивает комфортное использование, а высококачественные материалы гарантируют долговечность устройства. Deerma от Xiaomi предлагает эффективный и мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Это идеальный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье и комфорте. Компактный и легкий, массажер легко уместится в сумке или рюкзаке, что делает его незаменимым помощником в путешествиях или в офисе. С массажером Deerma вы сможете быстро восстановить силы после тяжелого дня или интенсивной тренировки.

Отзывы о товаре Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Массажер
Высота, см
21.1
Материал
пластик, силикон
Назначение
для ног, для тела, для шеи, для спины
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Функции и режимы
перкуссионный массаж
Ширина, см
5.93
Страна производитель
Китай
Описание
Массажеры для тела Deerma от бренда Xiaomi — это инновационное решение для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Эти устройства отличаются удобством и универсальностью, так как поддерживают два варианта питания: от USB и от батареек или аккумулятора. Это позволяет использовать массажер как дома, так и в дороге, обеспечивая непрерывный уход за вашим телом в любых условиях. Эргономичный дизайн массажера обеспечивает комфортное использование, а высококачественные материалы гарантируют долговечность устройства. Deerma от Xiaomi предлагает эффективный и мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Это идеальный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье и комфорте. Компактный и легкий, массажер легко уместится в сумке или рюкзаке, что делает его незаменимым помощником в путешествиях или в офисе. С массажером Deerma вы сможете быстро восстановить силы после тяжелого дня или интенсивной тренировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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