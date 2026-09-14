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Характеристики
Тип товара
Массажер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732817
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Описание товара Массажер Deerma DEM-M103G 15Вт черный
Массажеры для тела Deerma от бренда Xiaomi — это инновационное решение для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Эти устройства отличаются удобством и универсальностью, так как поддерживают два варианта питания: от USB и от батареек или аккумулятора. Это позволяет использовать массажер как дома, так и в дороге, обеспечивая непрерывный уход за вашим телом в любых условиях.
Эргономичный дизайн массажера обеспечивает комфортное использование, а высококачественные материалы гарантируют долговечность устройства. Deerma от Xiaomi предлагает эффективный и мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Это идеальный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье и комфорте.
Компактный и легкий, массажер легко уместится в сумке или рюкзаке, что делает его незаменимым помощником в путешествиях или в офисе. С массажером Deerma вы сможете быстро восстановить силы после тяжелого дня или интенсивной тренировки.
Массажеры для тела Deerma от бренда Xiaomi — это инновационное решение для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Эти устройства отличаются удобством и универсальностью, так как поддерживают два варианта питания: от USB и от батареек или аккумулятора. Это позволяет использовать массажер как дома, так и в дороге, обеспечивая непрерывный уход за вашим телом в любых условиях.
Эргономичный дизайн массажера обеспечивает комфортное использование, а высококачественные материалы гарантируют долговечность устройства. Deerma от Xiaomi предлагает эффективный и мягкий массаж, который способствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Это идеальный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье и комфорте.
Компактный и легкий, массажер легко уместится в сумке или рюкзаке, что делает его незаменимым помощником в путешествиях или в офисе. С массажером Deerma вы сможете быстро восстановить силы после тяжелого дня или интенсивной тренировки.
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