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Массажер Bradex KZ 0688 бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер Bradex KZ 0688 бежевый

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Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 1
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 2
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 3
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 4
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 5
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 6
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 7
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 8
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 9
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 10
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 11
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 12
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 13
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 14
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 15
Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 1
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 2
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 3
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 4
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 5
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 6
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 7
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 8
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 9
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 10
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 11
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 12
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 13
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 14
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 15
  • Массажер Bradex KZ 0688 бежевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732815
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Характеристики

Бренд
Bradex
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
12
Материал
силикон, ткань
Назначение
для любой части тела
Функции и режимы
аккупунктурный массаж
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Массажер Bradex KZ 0688 бежевый

Массажер BRADEX KZ 0688 – это простой способ снять накопившееся за день напряжение, расслабиться в привычной домашней обстановке, не подстраиваясь под график мастеров, не переплачивая за услуги салонов и не откладывая заботу о себе «на потом». Перед использованием устройств для домашней физиотерапии рекомендуем проконсультироваться с врачом. Массажёр удобен тем, что позволяет быстро проработать конкретную зону и снять напряжение именно там, где оно ощущается сильнее всего.

Отзывы о товаре Массажер Bradex KZ 0688 бежевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bradex
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
12
Материал
силикон, ткань
Назначение
для любой части тела
Функции и режимы
аккупунктурный массаж
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Массажер BRADEX KZ 0688 – это простой способ снять накопившееся за день напряжение, расслабиться в привычной домашней обстановке, не подстраиваясь под график мастеров, не переплачивая за услуги салонов и не откладывая заботу о себе «на потом». Перед использованием устройств для домашней физиотерапии рекомендуем проконсультироваться с врачом. Массажёр удобен тем, что позволяет быстро проработать конкретную зону и снять напряжение именно там, где оно ощущается сильнее всего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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