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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732814
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Описание товара Массажер Bradex KZ 0674 фиолетовый
Коврик массажный акупунктурный для стоп Bradex Нирвана KZ 0674 предназначен для акупунктурного массажа стоп, который необходим при появлении первых признаков варикозного расширения вен и как профилактика предупреждения плоскостопия. Акупунктурный коврик для стоп отличается от других товаров серии компактным размером, его можно использовать дома, взять с собой на природу или на занятия йогой. Это отличное средство для релаксации и медитации. Ежедневный 15-30 минутный массаж стоп повышает тонус мышц, снимает болевые ощущения в суставах, укрепляет их, устраняет отеки ног.Преимущества:Улучшает кровообращение нижних конечностей и нормализует мышечный тонус.Способствует активизации обменных процессов, приливу новых сил и восстановлению работоспособности.Компактный размер удобен в использовании.Чехол коврика легко снимается и стирается.Подходит для профилактики предупреждения плоскостопия.
Коврик массажный акупунктурный для стоп Bradex Нирвана KZ 0674 предназначен для акупунктурного массажа стоп, который необходим при появлении первых признаков варикозного расширения вен и как профилактика предупреждения плоскостопия. Акупунктурный коврик для стоп отличается от других товаров серии компактным размером, его можно использовать дома, взять с собой на природу или на занятия йогой. Это отличное средство для релаксации и медитации. Ежедневный 15-30 минутный массаж стоп повышает тонус мышц, снимает болевые ощущения в суставах, укрепляет их, устраняет отеки ног.Преимущества:Улучшает кровообращение нижних конечностей и нормализует мышечный тонус.Способствует активизации обменных процессов, приливу новых сил и восстановлению работоспособности.Компактный размер удобен в использовании.Чехол коврика легко снимается и стирается.Подходит для профилактики предупреждения плоскостопия.
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